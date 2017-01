Une épée vieille de 2.300 ans découverte en Chine

Des archéologues chinois ont découvert une épée vieille de 2 300 ans bien conservée dans un tombeau situé dans la province de Henan (est de la Chine), relate Radio Chine Internationale (CRI).

L'épée a été retrouvée dans un vieux tombeau dans la ville de Xinyang. Une vidéo diffusée par les média chinois montre une épée bien aiguisée, retirée de son fourreau.

© AFP 2016 MUSTAFA OZER Une crypte familiale de 2.400 ans découverte en Turquie

Les scientifiques estiment que la découverte remonte à la période dite des « Royaumes combattants », qui a duré de 475 av. J.-C. jusqu'à l'unification des royaumes chinois par la dynastie Qin, en 221 av. J.-C.

Auparavant, sept chambres funéraires vieilles de 1 600 ans avaient été découvertes dans la province de Jiangxi, dans le sud-est de la Chine. La découverte avait eu lieu dans la ville de Nanchang lors de travaux visant à élargir un lac de la localité.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».