Des millions d'utilisateurs seront bientôt privés de WhatsApp

© Photo. REX/APA- PictureDesk GmbH Rachat de WhatsApp, Bruxelles accuse Facebook de mensonge

Le service de messagerie instantanée WhatsApp ne fonctionnera plus sur les gadgets obsolètes, relate le journal britannique Daily Express, citant les concepteurs de l'application.

Ainsi, le service ne sera plus accessible pour les utilisateurs d'iPhone 3GS, les portables basés sur Windows Phone 7 ainsi que les smartphones fonctionnant sous Android 2.1 et 2.2.

« Ces appareils étaient une partie importante de l'histoire, mais ils ne sont plus capables de prendre en charge les nouvelles fonctions de notre application », ont souligné les concepteurs.

© Photo. Pixabay Le projet du Service de renseignement allemand pour décrypter WhatsApp

Pour les utilisateurs de Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 et Nokia Symbian S60, le service de messagerie deviendra inaccessible à partir du 20 juin 2017.

Avec plus de milliard d'utilisateurs dans le monde, WhatsApp est le plus grand service d'échange de messages instantanés. En octobre 2016, le service a été acheté par le réseau social Facebook pour un montant de 19 milliards de dollars.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».