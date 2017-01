Japon: une intelligence artificielle répondra aux interpellations des parlementaires

© AP Photo/ Darko Vojinovic L'intelligence artificielle recalée aux examens de l'université de Tokyo

Le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie envisage de charger une intelligence artificielle de répondre aux interpellations des parlementaires, relate l'agence Jiji.

Selon le ministère, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour préparer les brouillons des réponses officielles permettra d'économiser le temps du personnel. Parfois, la préparation d'un rapport prend toute la nuit. Le ministère sera le premier au sein du gouvernement japonais à utiliser l'intelligence artificielle.

L'intelligence artificielle choisira les textes en vertu d'un sujet proposé, proposera des citations des parlementaires sur le sujet abordé, précisera les tâches importantes et systématisera les informations pour que les employés du ministère puissent préparer un rapport.D'ici fin mars le ministère envisage d'utiliser l'intelligence artificielle en mode test.

