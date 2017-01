Les souliers de cristal de Cendrillon dévoilent leurs secrets

Les souliers en cristal de Cendrillon sont au cœur du célèbre conte. En quittant le bal organisé par le Prince, Cendrillon perd un de ses souliers. Après avoir calculé la hauteur maximale des talons de ces derniers, les physiciens britanniques ont présenté les résultats de leur recherche dans un article publié dans la revue Journal of Physics Special Topics. Il s'avère que la hauteur des souliers de Cendrillon ne dépasse pas 1,15 centimètre !

© Photo. Vimeo / capture d'écran Une adoption émouvante en compagnie de princesses

Alors que les peintres ont l'habitude de dessiner les souliers en cristal de Cendrillon avec des talons hauts, la vérité est tout autre.

Le chercheur Harindu Samaratunga de l'Université de Leicester et ses collègues ont étudié les caractéristiques physiques d'un soulier en cristal ordinaire. Selon les scientifiques, ces souliers pourraient bien être réels, le cristal étant capable de supporter la pression exercée par les pieds de Cendrillon.

Cependant, si la hauteur maximale de tels talons peut atteindre 14 centimètres, difficile de courir dans ces souliers. Or, Cendrillon était pourtant bien obligée de courir ! Selon les chercheurs donc, compte tenu des circonstances de l'histoire de Cendrillon, la hauteur maximale des talons de ses souliers serait de 1,15 centimètre.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».