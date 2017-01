Des physiciens russes se rassemblent pour créer un collisionneur moderne

Des physiciens des instituts de recherches russes envisagent de se réunir afin de réaliser un projet important de construction d'un collisionneur moderne jamais conçu auparavant dans le monde, au sein de l'Institut de physique nucléaire de l'Académie russe des sciences (Novossibirsk, Sibérie), a déclaré le directeur de l'Institut Evgueniï Levitchev.

Le but de ce projet est de construire un collisionneur électron-positron unique baptisé Super-tau-charm Factory. Cette conception fait partie de la liste des six plus grands projets scientifiques de la Russie. Le prix de ce futur collisionneur destiné à résoudre un grand nombre de problème dans la physique des hautes énergies est estimé à 27 milliards de roubles (environ 445 millions d'euros).

© Sputnik. Sergueï Piatakov Le collisionneur NICA propulsera la Russie au sommet de la physique des hautes énergies

Pour le moment, il n'existe aucun collisionneur qui puisse permettre d'effectuer des recherches à grande échelle dans la physique des hautes énergies. Si le Super-tau-charm Factory est créé, les scientifiques pourraient découvrir de nouvelles informations sur la composition des particules élémentaires.

« Le collisionneur NICA, conçu dans la ville russe de Doubna (située à 121 kilomètres de Moscou), le premier des six grand projets scientifiques approuvés par le gouvernement russe, s'est vu allouer un financement, ce qui nous porte à croire que notre projet Super-tau-charm Factory se réalisera. Nous avons déjà discuté la possibilité de réunir les instituts physiques russes afin de réaliser de tels projets. Cela pourrait nous aider à attirer du financement », a déclaré Evgueniï Levitchev.

