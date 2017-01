Des paléontologues déterminent la durée d'incubation des dinosaures

© AFP 2016 Arno Burgi Comment chantaient les dinosaures?

Les dinosaures passaient dans leurs œufs beaucoup de temps, ce qui est inhabituel. Un bébé-dinosaure voyait le jour trois ou six mois après sa fécondation, lit-on dans un article publié par la revue PNAS.

« Un des secrets principaux des dinosaures pour nous était leur développement embryonnaire. On ignorait si l'incubation de leurs œufs était aussi lente que chez les crocodiles et les lézards, qui sont plus proches d'eux, ou si elle ressemblait à celle des oiseaux, leurs descendants contemporains, dont l'incubation est très rapide », a déclaré Gregory Ericsson de l'Université d'État de Floride.

La possibilité de révéler le processus d'incubation des dinosaures est apparue après que des paléontologues ont découvert plusieurs « champs » d'œufs de dinosaures en Chine et en Mongolie ainsi que des dizaines d'œufs des plus grands dinosaures de la Terre en Argentine. Ces découvertes montrent que certains dinosaures étaient homéothermes et couvaient leurs œufs comme les oiseaux contemporains.

M. Ericsson et ses collègues ont découvert un autre secret des bébés-dinosaures après avoir examiné les œufs des Protoceratops andrewsi et des Hypacrosaurus stebingeri retrouvés en Mongolie.

Dans ces œufs, les scientifiques ont trouvé des dents embryonnaires de dinosaures, ce qui leur a permis de déterminer l'âge de tel ou tel embryon. Ces dents sont des analogues des anneaux de croissance des arbres.

Les recherches ont montré que les Protoceratops andrewsi passaient environ trois mois dans un œuf alors que les Hypacrosaurus stebingeri y passaient six mois.

Selon les scientifiques, ce développement embryonnaire lent pourrait être une des causes de la disparition des dinosaures après la chute d'un astéroïde sur la péninsule du Yucatan, au Mexique, il y a 65,5 millions d'années. Pour leur part, les ancêtres des oiseaux auraient pu surmonter cette chute d'astéroïde du fait de leur développement embryonnaire rapide.

