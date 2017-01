Le secret du mouvement à l’intérieur du noyau de la Terre dévoilé

Les satellites ont aidé les chercheurs à observer les processus dans le noyau de la Terre et y découvrir les courants « réactifs » du métal en fusion qui tournent à une très grande vitesse au-dessous du pôle nord de la planète. L'article publié dans la revue Nature Geoscience présente les résultats de cette recherche.

Comme l'explique le scientifique Philip Livermore, de l'Université de Leeds (Royaume-Uni), les sondes Swarm envoyées par l'Agence spatiale européenne permettent aux chercheurs de prendre des clichés parfaits du noyau de la Terre. Ce dernier se présente sous la forme d'un ruban formé de fer en fusion dont le mouvement s'accélère de façon permanente, tout en tournant autour du pôle nord.

Selon les estimations des scientifiques, le noyau de la Terre est formé de plusieurs parties : un noyau dur au centre et un lit de métaux liquides. Ces métaux sont en mouvement constant, générant un champ magnétique. Ce champ protège la vie sur Terre du rayonnement spatial et d'autres phénomènes dangereux.

Comme il était jusque-là impossible de voir le noyau de la Terre, les particularités de ce mouvement demeuraient inconnues pour les chercheurs. Le groupe de sondes de la mission Swarm chargé d'étudier le champ magnétique de la Terre a collecté des données qui ont permis aux scientifiques de mettre à jour les flux « réactifs » directement liés à la densité du champ magnétique.

