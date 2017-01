Des traces de dinosaure vieilles de 145 millions d’années découvertes en Chine

Des traces de dinosaures ayant probablement vécu il y a plus de 145 millions d'années ont été découvertes dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, relate la chaîne CCTV.

Selon les chercheurs, les restes découverts appartiendraient à quatre sauropodes, un infra-ordre de dinosaures quadrupèdes herbivores, appartenant à l'ordre des Saurischia.

Les spécimens en question auraient vécu dans cette région dans le Jurassique, période qui a duré près de 56 millions d'années et s'est achevée il y a 145 millions d'années.

Un abreuvoir de dinosaures se trouvait il y a des millions d'années dans la région qui a conservé leurs traces, précisent les scientifiques.

Ces traces de dinosaures du Jurassique, découvertes pour la première fois dans la province du Guizhou, ont une longueur maximale de 30 cm. Les spécimens qui les ont laissées atteignaient 6 mètres de haut.

