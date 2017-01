Huawei créera un smartphone doté d’une intelligence artificielle

© East News. Imaginechina Samsung sur le point de céder à Huawei son leadership dans les smartphones

L'un des plus grands producteurs chinois de smartphones, Huawei envisage de créer un appareil novateur doté de l'intelligence artificielle, relate samedi l'agence de presse Chine nouvelle, citant le PDG de l'unité commerciale de la société, Richard Yu.

« Les appareils de nouvelle génération constitueront une "passerelle" entre le monde numérique et notre réalité objective. Ce portable du futur sera en fait un robot très efficace, à la seule différence qu'il n'aura ni pieds ni mains. Ainsi, l'humanité disposera d'un nouvel assistant encore plus intelligent », a-t-il confié aux journalistes.

À l'en croire, le nouveau smartphone sera capable de reconnaître et de traiter en temps réel des images dynamiques du monde qui nous entoure grâce à l'intelligence artificielle intégrée dans son système de contrôle. Hormis un écran tactile, le portable sera doté d'un capteur pneumatique et d'un récepteur gustatif, a précisé le PDG.

Rappelons que le groupe chinois a annoncé cette semaine au salon d'électronique grand public de Las Vegas (CES) le lancement sur une douzaine de marchés mondiaux, dont les États-Unis et plusieurs pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas), d'un modèle milieu de gamme disponible jusqu'ici seulement en Chine et visant une clientèle jeune, le Honor 6X.

Il a aussi promis l'arrivée « début 2017 » sur l'important marché américain de son smartphone à grand écran Mate 9, une palette conçue pour rivaliser avec les modèles de Samsung et Apple, les deux premiers fabricants mondiaux, et qui n'était vendue pour l'instant qu'en Europe et en Asie.

