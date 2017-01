Des peintures bouddhistes vieilles de 1.000 ans découvertes au Tibet

Des peintures pariétales vieilles de plus de 1 000 ans représentant des personnages de la religion bouddhiste ont été découvertes dans la région autonome du Tibet (sud-ouest de la Chine), relate l'agence de presse Chine nouvelle.

La découverte a été faite dans le xian (district) de Markam, situé dans la préfecture de Qamdo. Les archéologues ont retrouvé huit peintures pariétales au total.

Ces peintures remontent à l'époque du royaume de Tubo, qui existait de 618 jusqu'à 842. Selon Zhang Yanqing, maître de conférences de l'Université du Sichuan, ces peintures auraient été créées durant la deuxième moitié du 8e siècle ou la première moitié du 9e siècle.

Auparavant, des archéologues avaient retrouvé un nouveau segment de la route de la soie, une artère commerciale importante reliant l'est et l'ouest de l'Eurasie jusqu'au 15e siècle. Ce segment commençait en Chine et se poursuivait vers les régions montagneuses du Tibet.

