La Terre vue de Mars: une photo unique publiée par la Nasa

La NASA a publié une image unique de la Terre et la Lune prises depuis l'orbite de Mars. Publiée sur le site de l'agence spatiale américaine, l'image se compose des deux meilleurs clichés faits le 20 novembre 2016 par la sonde spatiale Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

© NASA La Terre et la Lune vues depuis Mars

« La distance entre la Terre et la Lune représente environ 30 fois le diamètre de la Terre. Sur l'image, la Terre et la Lune semblent plus proches qu'elles ne le sont en réalité parce que l'observation était planifiée pour un moment où la Lune se trouvait presque directement derrière la Terre, du point de vue de Mars, pour voir le côté terrestre de la Lune », explique la NASA.

L'agence a ajouté que les couleurs ont été corrigées car la Lune apparaît beaucoup plus sombre que notre planète depuis l'orbite de Mars.

La sonde spatiale MRO a été lancée dans l'espace le 12 août 2005 depuis Cape Canaveral et s'est insérée en orbite martienne le 10 mars 2006. L'objectif principal de la mission MRO est de cartographier la surface de la Planète rouge.

Les images ont été prises par la caméra HiRISE qui fixe l'image sur les longueurs d'onde infrarouge, rouge et bleu-vert. La planète rouge était à une distance de 205 millions de kilomètres de la Terre.

Précédemment, la NASA a présenté une vidéo en 4K montrant les phases de la Lune en 2017.

