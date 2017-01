Un village vieux de plus de 2.000 ans découvert en Chine

Les restes d'un village antique vieux de plus de 2 000 ans ont été découverts dans la province du Liaoning (nord-est de la Chine).

L'endroit où se trouvait jadis le village de Qingzhuangzi est situé près de la ville de Shenyang, relate l'agence de presse Chine nouvelle citant Institut d'Archéologie du Liaoning. Environ 500 mètres carrés du village ont déjà été fouillés.

Selon les archéologues, le village aurait existé de 202 avant Jésus-Christ jusqu'à 220 après Jésus-Christ. Des restes de maisons, des tombeaux anciens ainsi que des objets de bronze, de pierre et de fer ont été retrouvés lors des fouilles.

Auparavant, des archéologues chinois avaient découvert des peintures pariétales vieilles de plus de 1 000 ans représentant des personnages de la religion bouddhiste. La découverte a été faite dans la région autonome du Tibet (sud-ouest de la Chine). Ces peintures remontaient à l'époque du royaume de Tubo, qui a existé de 618 jusqu'à 842.

