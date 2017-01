La Chine teste avec succès un avion à hydrogène

Les scientifiques chinois ont testé avec succès un avion moderne à hydrogène. Selon le journal Keji Ribao, le nouvel avion, qui se base sur l'avion électrique chinois à deux sièges RX1E, a été conçu par des scientifiques de la province du Liaoning (nord-est de la Chine).

Le vol d'essai a eu lieu dans la ville de Shenyang, le chef-lieu de la province du Liaoning. Selon le journal, l'avion a atteint une altitude de 320 mètres. Tous les systèmes sont restés stables à une température de —20 degrés Celsius. Les concepteurs de l'avion ont souligné qu'il n'y avait d'émissions néfastes dans l'atmosphère.

L'avion est équipé d'une pile à hydrogène de 20 kilowatts. Cette pile alimente l'appareillage à bord, le moteur électrique et charge les batteries.

Ainsi, la Chine est devenue le troisième pays après les États-Unis et l'Allemagne à maîtriser cette technologie.

