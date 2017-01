L’ancêtre de la pomme de terre aurait… 52 millions d'années

Deux fruits fossilisés datant de 52 millions d'années ont été découverts en Argentine. Les baies anciennes appartiennent à la famille de plantes des Solanacées qui comprend des aliments populaires tels que les pommes de terre, les tomates et les poivrons.

Aujourd'hui, ces aliments sont très répandus, mais leur origine est encore incertaine car les scientifiques n'ont trouvé que quelques graines de fossiles.

52 Million Years Old Fossil Fruit Found in Argentina https://t.co/Ci1DjBce1V pic.twitter.com/JOnrvqMtkn — Sheila Weeks (@sheilaweeks) 6 января 2017 г.

D'après des résultats de la recherche publiée dans la revue Science , es fruits fossilisés sont étroitement liés à la fois aux tomatilles, qui sont utilisées couramment dans la cuisine mexicaine, et aux cerises de terre, ou physalis. Auparavant, on pensait que ces deux plantes remontaient à la période de formation des Andes. La découverte montre que les Solanacées sont beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait: l'âge du physalis était jusqu'à présent estimé à environ 25 millions d'années.

Il y a environ 50 millions d'années, l'Amérique du Sud était plus proche de l'Antarctique et de l'Australie qu'aujourd'hui et le monde était également beaucoup plus chaud.

Les plantes, un genre de physalis, ont été trouvées dans une forêt tropicale fossilisée en Patagonie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »