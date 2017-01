La météorite d’Arkhangelsk, un phénomène rare selon les scientifiques

La chute d'un bolide lumineux récemment capturée en vidéo dans la région d'Arkhangelsk (nord de la Russie) est un phénomène rare, a déclaré le chercheur principal de l'Institut astronomique d'Etat de l'Université d'État de Moscou, Vladimir Sourdine.

« En général, ces bolides étincelants, qui sont de grosses pierres, sont des objets occasionnels et imprévisibles. Les corps célestes aussi lumineux que ceux-là apparaissent rarement, c'est un phénomène très peu fréquent. Le météorite semble ne pas être tombée sur la terre et s'être consumée (pendant le vol) », a expliqué à RIA Novosti le professeur.

Selon les explications de l'astronome, des centaines de milliers de petits corps célestes brûlent quotidiennement dans l'atmosphère de la Terre, mais ils atteignent assez rarement la surface de notre planète. Et si l'apparition de ce genre de phénomènes dans des vidéos était une rareté par le passé, à l'heure actuelle, c'est une chose commune grâce à l'utilisation généralisée d'enregistreurs vidéo dans les véhicules.

La chute de la météorite de Tcheliabinsk:

Ce n'est pas la première fois que la région d'Arkhangelsk est le théâtre de la chute d'un météore spectaculaire. La météorite Tsarev, d'un poids de 1 225 kg, y a chuté en 1922, mais elle n'a été retrouvée qu'en 1968 pendant des travaux de défrichement.

Les météores sont des fragments d'objets spatiaux qui entrent dans l'atmosphère à une vitesse de dix kilomètres par seconde et brûlent, provoquant un éclair lumineux, une étoile filante. Les astronomes font état de nombreuses pluies de météores liées aux orbites des comètes. Un bolide est un météore très lumineux avec une traîne de fumée.

Rappelons que la météorite de Tcheliabinsk s'est désintégrée le 15 février 2013 au-dessus de l'Oural méridional et du nord du Kazakhstan. La masse initiale de la météorite était de 10 000 tonnes pour une taille de 17 mètres. Son explosion, qui s'est produite entre 30 et 50 km d'altitude, a fait plus de 1 500 blessés et a produit des dégâts dans les régions russes de Tioumen, de Kourgan, d'Ekaterinbourg et de Tcheliabinsk. Les ondes de choc dégagées par la chute de la météorite ont fait deux fois le tour de la Terre. Selon certaines sources, la puissance de l'explosion a atteint 460 kilotonnes d'équivalent TNT.

La pluie de météorites de 2013 n'était pas la première à Tcheliabinsk. Le 11 juillet 1949, une pluie de météorites s'est abattue sur une surface de 194 km2 aux alentours de la ville. En tout, vingt débris ont été retrouvés, pour un poids total d'environ 200 kg.

