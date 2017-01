La planète Mars, terrain de jeu pour les extraterrestres?

Des ufologues ont trouvé une pierre insolite sur une des photos livrées par le rover Curiosity le 1er janvier sur Mars. Cette pierre avait une autre couleur, une autre forme et était plus lisse que les autres pierres déjà retrouvées sur cette planète. Ils estiment qu'il s'agit d'un objet fait avec du marbre par des extraterrestres qui ont visité Mars.

Certains ufologues sont convaincus que les extraterrestres ont utilisé cette bille pour des jeux mais qu'elle n'était pas assez précieuse pour qu'ils l'emportent avec eux. La version selon laquelle cette bille pourrait apparaître naturellement ou être produite à partir d'une autre matière n'a pas été prise en compte.

De fait, ce n'est pas la première fois qu'on découvre des pierres rondes et lisses sur Mars. Cependant, les scientifiques ne pensent pas que ce soient des extraterrestres qui les ont apportées sur la planète. Ils estiment que ces pierres sont apparues il y a plusieurs milliards d'années pendant des éruptions volcaniques. Le fait qu'elles soient toujours présentes s'explique par l'absence de changements géologiques sur Mars.

Ces derniers temps, des nouvelles « sensationnelles » diffusées par des ufologues sont devenues populaires sur Internet. Les scientifiques professionnels commentent très rarement ce genre de messages.

