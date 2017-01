La Norvège renonce à la radio FM

A partir du 11 janvier, la Norvège va désactiver progressivement les stations FM et deviendra le premier pays du monde à réaliser le passage complet au format numérique, relate The Verge.

La proposition de désactiver les ondes FM a été soumise au gouvernement norvégien en 2011. Quatre ans plus tard, la Norvège a annoncé ses plans de devenir le premier pays du monde à renoncer à ce format obsolète.

Selon les partisans du projet, la technologie numérique DAB (Digital Audio Broadcasting) est moins chère et assure une meilleure qualité du son.La radio numérique est accessible en Norvège depuis 1995. Elle compte aujourd'hui 22 chaînes nationales, contre cinq pour la FM. Le système a la capacité d'en accueillir encore une vingtaine. Plus de la moitié des auditeurs l'utilisent.

Différents pays d'Europe ont annoncé leur transition vers le numérique, mais aucun n'a jusqu'à présent fixé de dates concrètes. La Russie réalise également une transition par étapes vers ce format, trois radios émettant via le système numérique.

