"Des scientifiques russes créent un métamatériau qui rend les machines «invisibles»"

Des chercheurs de l'Université technologique de Moscou (MISiS), en coopération avec des spécialistes de l'Université de Crète (Grèce), ont inventé un métamatériau unique à l'aide duquel il est possible de créer des véhicules furtifs de nouvelle génération.

Les scientifiques ont dévoilé leur technologie dans un article publié dans la revue Physical Review B.

En 2016, la Russie et la Grèce ont signé un mémorandum sur la coopération dans le domaine des technologies quantiques et sur le financement conjoint des projets communs.

« La partie expérimentale de notre recherche est un métamatériau unique, qui est un petit réseau plat composé de ce qu'on appelle métamolécules, qui ont été coupées par laser d'une seule pièce d'acier ordinaire », a expliqué Alexeï Bacharine, le chef de projet, professeur du laboratoire de Métamatériaux supraconducteurs de la MISiS.

Selon M. Bacharine, la forme et la configuration particulières des cellules donnent à ce métamatériau des propriétés uniques. Ainsi, à l'aide de cette technologie, il est possible de créer des capteurs hypersensibles pour une nouvelle génération d'explosifs et de substances illicites.

« En outre, si on ajoute un semi-conducteur non-linéaire, ce métamatériau devient un déflecteur variable pour les technologies furtives, qui réduisent la visibilité des véhicules de combat dans des spectres différents (radio, infrarouge etc.) », a précisé Alexeï Bacharine, avant d'ajouter que cette technologie peut être utilisée également pour les lasers dernier cris, ainsi que pour les ordinateurs quantiques.

Un certain nombre de bureaux et d'entreprises de l'industrie spatiale russe se sont déjà intéressés à ce nouveau matériau extraordinaire.

Les métamatériaux sont des objets qui n'existent pas dans la nature. Ce sont des matériaux composites dont les propriétés uniques sont créées parl'altération artificielle de la structure de leurs éléments constitutifs.

Une telle structure rend possible de changer la direction et les propriétés des ondes électromagnétiques, en permettant de contrôler les propriétés de la lumière. Par exemple, il est possible de rendre des objets invisibles dans un certain spectre du rayonnement électromagnétique.

