Des ingénieurs chinois révolutionnent les techniques de pêche à l’aide d’un robot!

Aujourd'hui les pêcheurs ont un arsenal d'outils très sophistiqués permettant de ferrer puis remonter leur proie. Il s'agit de crochets complexes et autres leurres que les poissons ne peuvent pas ignorer, cannes à pêche superbes et autres gadgets. Mais le principe reste le même: un pécheur seul à seul avec un poisson. Malgré tout l'équipement technique, c'est le savoir-faire qui conditionne le résultat de la partie de pêche. Le moment de la touche est toujours porteur d'espoir et toujours vécu avec joie par le pêcheur.

Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. L'invention des ingénieurs chinois est un système vraiment subtil composé d'un localisateur, d'un leurre et d'une caméra vidéo. L'appareil peut plonger à une profondeur de 30 mètres et l'écholocateur détecte les poissons plus ou moins gros à une distance de 40 mètres. Les flashes bleus attirent la proie et le pêcheur peut la suivre sur son smartphone. Notre homme peut ensuite rapprocher l'appât de la proie en utilisant le système de gestion à distance.

Et ce n'est pas tout! Le gadget dispose d'une base de données qui réunit tous les poissons les plus répandus. C'est-à-dire que le robot peut déterminer l'espèce du poisson détecté et envoyer un signal spécifique afin que le pêcheur sache de quel poisson il s'agit.

​Si cette technique s'avère efficace, nul doute qu'elle ôte une grande partie de la magie de la pêche: la joie et l'impatience du pêcheur qui remonte sa ligne après avoir ferré quelque chose et qui ne sait pas quelle surprise — bonne ou mauvaise — l'attend.

