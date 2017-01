Les premiers éléments du langage sont apparus il y a 25 millions d'années

Le babouin et l'homme se servent des mêmes voyelles, mais avec un résultat différent, selon une étude publiée sur le site PLOS One.

Les babouins se servent des mêmes cinq voyelles existantes dans toutes les langues de l'homme, ce qui prouve que les signaux vocaux des singes et le discours humain ont les mêmes racines datant de 25 millions d'années, annonce un article publié par le site PLOS One.

« La similitude entre les sons émis par les babouins et ceux qui sont utilisés dans le langage humain démontre le fait que les voyelles dans le langage humain seraient dues à l'évolution d'anciens systèmes d'articulation de sons et de signaux qui se sont perfectionnés au fil des siècles », a déclaré Joël Fagot, chercheur du CNRS à l'université d'Aix-Marseille.

En observant les babouins dans un centre de primatologie, les chercheurs se sont aperçus que les sons émis par les primates contenaient près d'un millier de segments de sons qui ressemblent aux voyelles. Les ayant comparés les uns aux autres, les chercheurs les ont regroupés en cinq catégories qui ressemblent aux voyelles humaines. Selon les biologistes, le spectre de ces sons était pratiquement similaire à celui des voyelles prononcées par les enfants américains.

Les chercheurs ont créé des modèles mathématiques d'une tête de babouin qui leur ont permis de voir une grande similitude entre les organes de parole d'un babouin et d'un homme.

Grâce à cette similitude, les babouins réussissent à prononcer des sons qui ressemblent beaucoup à un langage humain. Selon Joël Fagot et ses collègues, cela prouve que les premiers éléments et les racines du langage humain ont fait leur apparition il y a 25 millions d'années, à l'époque des ancêtres communs des babouins et des hommes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »