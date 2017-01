Facebook planche sur une technologie de lecture des pensées

Créé l'année dernière, Building 8, le nouveau laboratoire de recherche et développement (R&D) de Facebook, s'attaque au développement d'une ambitieuse technologie de lecture des pensées humaines, indique le site d'information économique américain Business Insider

Business Insider a récemment publié une offre d'emploi sur un réseau social. En particulier, l'équipe de Building 8 recherche un « Ingénieur Interface entre le cerveau et l'ordinateur » avec un diplôme de maîtrise en neurosciences, ainsi qu'un « Ingénieur de visualisation du cerveau » pour travailler sur un projet dans le domaine des « Techniques de neurovisualisation non invasives ».

Selon l'offre d'emploi, le travail en laboratoire vise à « créer de nouveaux produits technologiques afin de promouvoir une mission de connexion du monde ».

La compagnie a refusé de commenter les détails de l'offre. Cependant, Business Insider rappelle qu'en 2015, le co-fondateur de Facebook Mark Zuckerberg a annoncé qu'« un jour nous serons en mesure de s'envoyer des idées directement les uns les autres à l'aide des nouvelles technologies ».

Le géant du virtuel cherche à s'implanter durablement dans la production d'objets réels. En 2014, la compagnie a ouvert son Area 404, un laboratoire réservé à ses ingénieurs afin de leur permettre d'élaborer des produits et inventer des serveurs plus efficaces. Ainsi, les ingénieurs de Facebook auront à leur disposition des outils modernes pour concevoir tout type d'objets, notamment des microscopes électroniques et des scanners permettant d'observer la réaction des matériaux à la chaleur, aux surtensions ou à d'autres impacts.

