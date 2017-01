Quand une petite souris se transforme en terrible rapace

Dans les mains de ces neurophysiologistes américains, les souris sont devenues des animaux violents prêts à manger toute créature vivante rencontrée sur leur chemin, et ce n'était pas le scénario d'un film fantastique, même si l'analogie s'impose.

Au cours de ses recherches, l'équipe de scientifiques de l'Université américaine de Yale a agi sur le cerveau des souris, ce qui a provoqué chez ces animaux une grande agressivité. C'est un laser qui, en intervenant sur certains neurones dans leur cerveau, a entraîné les rongeurs à chasser, à attaquer et à tuer.

Même si les scientifiques n'avaient pas prévu de transformer les petits animaux en monstres, un tel aboutissement des recherches a entraîné des comparaisons avec la série américaine « The Walking Dead » chez les chercheurs-mêmes. Pourtant, selon eux, cette analogie n'est pas valide à 100 %, puisque même si avec la mise en marche du laser on peut constater une brusque agressivité chez les souris, elles n'attaquent pas les autres animaux.

« Quand on met en route le laser et qu'on envoie le signal dans le cerveau des souris, elles se mettent à sauter sur tous les objets, à les tenir dans leurs pattes et à les mordre avec acharnement comme si ces objets essayaient de les attraper et de les tuer. Ce système n'est pas seulement un centre de l'agressivité au sein du cerveau des souris, comme il nous a semblé, il est lié au désir de l'animal de trouver de la nourriture », explique un des auteurs de la recherche publiée dans la revue américaine Cell, le professeur Ivan de Araujo.

Il est remarquable qu'au début de l'étude, les scientifiques essayaient tout simplement de comprendre de quelle manière le cerveau des souris influençait le travail de la mâchoire et des griffes. Au final, ils ont trouvé deux chaînes de neurones qui déclenchent chez les animaux la rapacité. Et lorsque le laser est éteint, le comportement des souris redevient normal.

