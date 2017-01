Le nœud le plus serré au monde, 200.000 fois plus fin qu'un cheveu humain

Ce nœud multiple est le maillage moléculaire le plus complexe réalisé à ce jour. Décrite dans la revue américaine « Science » , cette prouesse scientifique ouvre potentiellement la voie à une nouvelle génération de matériaux avancés, plus légers, solides ou flexibles.

Une équipe de chercheurs menée par David Leigh a mis au point une technique novatrice consistant à entremêler une multitude de brins moléculaires en utilisant une méthode proche du tricot. Le nœud en question croise, à huit reprises, une boucle d'un millionième de millimètre de longueur composée de 192 atomes.

​La capacité de faire différents types de nœuds moléculaires veut dire que les scientifiques pourront mesurer et tester comment ils affectent la résistance et l'élasticité des matériaux. Grâce à cette nouvelle façon de procéder, les chercheurs comptent non seulement nouer, mais également tisser des brins de matières diverses, dont des plastiques et des polymères.

