La Russie testera un bras mécanique spatial sur l'ISS

L'Institut russe des robots et de la cybernétique procèdera à bord de la Station spatiale internationale (ISS) à l'expérience Emprise-E visant à tester le bras mécanique d'un robot spatial en cours de conception, annonce le service de presse de l'Institut dans un communiqué.

Le bras mécanique téléguidé par un cosmonaute à l'aide d'une tablette devra s'emparer d'un objet se trouvant dans l'espace. Pour apprécier l'influence de l'espace sur les composantes mécaniques du bras, ce dernier sera ensuite ramené sur Terre.

Le bras fera partie du projet Robot spatial qui comprend un robot mobile, des moyens de commande et un segment terrestre. Le robot est destiné à aider les cosmonautes à accomplir des missions dans l'espace.

Toutefois, la date de l'expérience n'est pas connue pour le moment.

« La date exacte de l'expérience n'est pas encore fixée. Ceci est dû au fait que le segment russe n'est pas encore totalement déployé, le module Science étant absent pour le moment », indique le communiqué.

