Les hommes habiteraient au Tibet depuis environ 10.000 ans

Une équipe internationale a analysé les empreintes de pieds et de mains d'homme découvertes en 1998 sur un site archéologique situé dans les hautes montagnes du Tibet. Ceci a permis d'établir que des résidents permanents y sont arrivés bien plus tôt qu'on ne le pensait.

Les analyses précédentes montraient que les premiers résidents y étaient arrivés il y a environ 5 200 ans, mais une analyse menée par Michael Meyer et ses collègues suggère que la première occupation date de 7 400 à 12 000 ans, lit-on dans la revue Science

Le site de Chusang, un village situé à 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, est l'un des mieux préservés de la région. Découvert en 1998, le site possède des empreintes de pieds et de mains humaines sur des fossiles de travertin.

Pour dater les empreintes, les scientifiques ont utilisé différentes techniques dont la datation par le thorium-uranium, la luminescence stimulée optiquement (OSL) qui permet de dater les cristaux de quartz dans le travertin et la datation au carbone sur les restes de plantes.

La date d'arrivée des hommes au Tibet était incertaine. Le lieu en question était très difficile à atteindre, soulignent les chercheurs, car les chemins qui y menaient étaient impraticables pendant une grande partie de l'année.

Cela confirme la thèse selon laquelle Chusang était un site d'habitation permanent. L'agriculture se serait donc développée dans cette région pour éviter l'isolement, profitant du climat plus chaud de l'époque.

