Des chercheurs filment pour la 1ere fois un dragon de mer rare (Vidéo)

Le Phyllopteryx dewysea a enfin été localisé dans les mers du globe, filmée pour la première fois de son histoire au large du nord-ouest de l'Australie, car depuis 2015 le physique de l'animal n'était connu que d'après un modèle reconstitué au Western Australian Museum.

Les scientifiques de l'Institut d'océanographie Scripps avaient déjà réussi à isoler l'ADN du dragon de mer, animal ressemblant aux hippocampes. Hormis le rubis, il existe également des dragons de mer communs Phyllopteryx taeniolatus et feuilles Phycodurus eques.

D'après les chercheurs, les spécimens rubis vivent à une profondeur de 50 mètres. Ainsi, leur coloration rouge vif les protège dans les eaux troubles.

