Au Japon, le lancement de la plus petite fusée au monde tourne au fiasco

Le lancement d'une mini-fusée expérimentale depuis le Centre spatial Uchinoura, dans le sud-ouest du Japon, a échoué, a annoncé ce dimanche l'Agence d'exploration spatiale japonaise (Jaxa), citée par l'agence japonaise Kyodo.

L'engin, de moins de 10 mètres de haut, transportait un mini-satellite d'observation de la surface terrestre. Ce dernier pesait trois kilogrammes et mesurait près de 35 centimètres de long pour 11 centimètres de large.

Baptisée SS-520 N°4, la fusée est tombée dans la mer peu après le décollage. Selon un communiqué diffusé par la Jaxa, le fonctionnement des systèmes de communication de la fusée a été perturbé en cours de vol, et l'agence a décidé de « stopper le moteur du deuxième étage ». La cause exacte du crash reste pourtant à définir, elle sera annoncée après une étude détaillée du dossier.

Japan’s space agency JAXA aborts mini-rocket mission shortly after liftoff due to communication failure (Photo: NHK) pic.twitter.com/fcRn53j2x1 — CGTN (@CGTNOfficial) 15 января 2017 г.

La SS-520 était présentée comme une des plus petites fusées du monde et comme une des premières du Japon à intégrer des technologies développées par des sociétés japonaises qui ne travaillent généralement pas pour le secteur aérospatial, comme le spécialiste de la photo, de l'optique et de la bureautique Canon.

