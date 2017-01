Ce rongeur utilise les ultrasons pour s’orienter!

Des biologistes du Zoo de Moscou ont découvert le premier mammifère terrestre qui utilise l'écholocalisation pour s'orienter, tout comme les chauves-souris.

L'animal s'appelle le loir pygmée du Vietnam (Vietnamese pygmy dormouse), c'est un animal peu connu et énigmatique qui vit en Chine et au Vietnam.

Ces animaux sont absolument aveugles et se déplacent à l'aide des ultrasons. A l'heure actuelle, c'est la seule espèce d'animaux connus à pouvoir grimper sur les arbres sans l'aide de la vision. La découverte a été décrite dans la revue Integrative Zoology.

La liste des mammifères qui utilisent les ultrasons pour s'orienter dans l'espace n'est pas longue. On y trouve notamment les cétacés à dents, tels que les cachalots ou les dauphins, et certaines espèces de chauves-souris.

Le petit rongeur, dont le nom scientifique est Typhlomys chapensis (Typhlomys signifie littéralement « souris aveugle ») et qui vit en Asie du Sud, vit sous la terre et sur les arbres. A en juger par la rétine pliée de son œil et le petit nombre de cellules ganglionnaires responsables de la réception d'une information visuelle, l'animal est incapable de voir les objets qui l'entourent.

Ces rongeurs émettent un bruit ultrasonique d'une fréquence entre 50 et 100 kHz, semblable à celui émis par certaines chauves-souris. En se déplaçant, l'animal produit un son plus intense, ce qui permet de conclure qu'il utilise l'écholocation pour s'orienter.

