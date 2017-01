Le laser à électrons libres le plus puissant du monde est chinois

Des chercheurs chinois ont mis au point le laser à électrons libres le plus puissant du monde, annonce l'agence Chine nouvelle.

Selon elle, les chercheurs travaillant pour l'Académie des sciences de Chine ont créé un appareil capable de générer des impulsions de 140 milliards de milliards de photons par picoseconde, produisant le rayonnement ultraviolet le plus intense au monde. Par ailleurs, la longueur d'onde peut être modifiée.

Selon l'agence, cette technologie possède plusieurs domaines d'application, surtout dans l'étude des différents processus physico-chimiques.

La déclaration de l'Académie des sciences chinoise, citée par l'agence, souligne que 90% composantes du laser ont été conçues et fabriquées en Chine.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »