La wi-fi dans les trains longue distance russes d’ici 2018

Certains voyages en train sur le territoire russe peuvent durer jusqu'à une semaine. Afin d'assurer le confort maximal des passagers lors de longs trajets, la moitié des trains seront équipés de la wi-fi d'ici 2018, annonce le journal russe Izvestia, se référant à la Compagnie fédérale des passagers, une filiale de la Compagnie des chemins de fer russes « Rossiïskié Jeleznié Dorogui ».

Chaque jour, environ 500 trains de voyageurs longue distance parcourent le territoire russe. D'après le projet de la compagnie ferroviaire, la moitié d'entre eux seront équipés de serveurs fournissant l'accès à un réseau local.

Une fois connecté, le passager se retrouvera sur un site Web spécial où il pourra regarder des films, écouter de la musique, commander de la nourriture du wagon-restaurant, etc.

Comme tout le contenu sera téléchargé sur le serveur du train, les voyageurs bénéficieront d'un accès Internet à haut débit. Une journée d'utilisation coûtera environ 100 roubles (1,58 euros). L'accès Internet sera assuré grâce aux satellites et aux réseaux 3G et 4G.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Ce que cache le métro de Moscou

Les Moscovites ainsi que les hôtes de la capitale russe profitent d'ores et déjà d'un réseau wi-fi gratuit dans tous les wagons du métropolitain de Moscou, transportant chaque jour près de sept millions de passagers.

