Des scientifiques russes découvrent le gène de la dépression

Les scientifiques de l'Institut de cytologie et de génétique de l'Académie des sciences, situé à Novossibirsk (Sibérie, Russie), ont découvert à l'aide de nouveaux moyens d'analyse génétique un gène qui favorise l'apparition de la dépression chez les Européens, relate le service de presse de l'institut.

Le groupe de scientifiques dirigé par Tatiana Aksenovitch, docteur en biologie, est le seul en Russie à développer des moyens statistiques pour l'analyse génétique. Ces moyens sont à la base d'un logiciel permettant d'identifier les gènes provoquant telle ou telle maladie. Les scientifiques ont réussi à obtenir des résultats après avoir examiné seulement 2 000 personnes au lieu de 50 000, un nombre minimal pour les autres moyens d'analyse.

« Nous avons décidé de ne pas examiner chaque variante génétique séparément, comme le font les scientifiques dans ce genre de recherches. Nous avons examiné un gène complet et les génotypes de toutes les variantes dans le même temps. De plus, nous n'avons examiné que des variantes génétiques qui changent la structure des protéines des gènes », a déclaré Mme Aksenovitch.

La chercheuse a ajouté que son groupe cherchait à trouver des symptômes de la dépression et non pas à déterminer la présence de cette maladie dans des gènes.

Selon l'institut, les scientifiques sont arrivés à découvrir un gène qui contrôle la dépression. Les résultats de la recherche ont été confirmés par des scientifiques néerlandais.

L'institut a précisé que la recherche se basait sur la combinaison de la génétique et des mathématiques. Pour tester ces moyens, les scientifiques utilisent des génomes recueillis par d'autres groupes scientifiques chargés d'examiner des maladies concrètes. Cette fois-ci, l'institut a utilisé des données recueillis par le centre Erasmus à Rotterdam (Pays-Bas), qui étudie la dépression.

