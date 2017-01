Japon: le secret de la longévité des reines termites enfin dévoilé

Selon la revue PlosOne, une équipe de chercheurs dirigée par Eisuke Tasaki a étudié les termites Reticulitermes speratusa afin de comprendre pourquoi la durée de vie des termites inférieurs ne dépasse pas deux ans, tandis que la reine termite vit jusqu'à 50 ans tout en conservant ses fonctions reproductives tout au long de sa vie.

Dans leur étude, les chercheurs ont accordé une attention particulière au stress oxydatif. Ce stress endommage les cellules et déclenche le processus de vieillissement.

Ils en sont venus à la conclusion que les dommages oxydatifs causés à l'ADN, aux protéines et aux lipides des reines termites étaient notablement plus faibles que ceux causés aux femelles inférieures. Les enzymes antioxydants des insectes sont généralement composés de catalase (CAT) qui détruit le peroxyde d'hydrogène toxique, et de peroxirédoxine (Prx) qui aide à contrôler des signaux cellulaires.

Chez les reines termites, l'activité des CAT est deux fois supérieure à celle des termites inférieurs et le gène CAT RSCAT1, qui code la catalase, est sept fois plus actif.

Ces résultats ont suggéré aux chercheurs que ce système antioxydant efficace pouvait expliquer en partie la longévité et la capacité reproductive des reines termites.

