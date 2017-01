La cause des vagues-tueuses gigantesques dévoilée

Afin d'étudier la nature des vagues « tueuses », capables de couler même un superpétrolier, les scientifiques ont utilisé des planeurs sous-marins, des appareils autonomes Seagliders. Ils se sont intéressés aux vagues géantes de 20 mètres et plus qui apparaissent de temps en temps à la surface des océans.

Pendant un mois, l'appareil a été plongé à des profondeurs de 100 à 1 000 mètres dans la zone du courant des Aiguilles près de la côte est de l'Afrique. Ce courant de l'océan Indien est considéré comme l'un des plus chauds et les plus rapides du monde.

Après ce voyage sous-marin d'un mois, les données enregistrées par des capteurs embarqués ont été analysées par ordinateurs. D'après les résultats de l'analyse publiés dans la revue Geophysical Research Letters , les scientifiques ont établi que l'un des appareils avait soudainement changé de direction et avait commencé à se déplacer à contre-courant à une vitesse d'environ cinq km/h. Les chercheurs ont constaté que des phénomènes semblables aux cyclones atmosphériques se produisaient dans les profondeurs de l'océan.

En particulier, les scientifiques ont détecté de puissantes tornades composées de flux d'eau. L'une d'elles était en forme de spirale dont le diamètre atteindrait 15 kilomètres. Selon les scientifiques, les mouvements de tous les « cyclones » créent un flux inverse. L'interaction des flux est capable de provoquer d'énormes vagues. Il est également constaté que certaines espèces de poissons utilisent le flux inverse pour leur migration.

