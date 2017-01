De nouvelles technologies avertiront les conducteurs de l’approche des secours

Si vous regardez les statistiques des accidents de la route publiées annuellement par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), vous risquez d'avoir une très mauvaise surprise.

Selon l'OMS, plus de 3 000 personnes meurent dans un accident de la route quotidiennement partout dans le monde et plus de 100 000 sont gravement blessées.

Une musique trop forte ou un système stéréo puissant empêchent d'entendre les bruits de la rue, y compris les sirènes des policiers ou des ambulances.

Une équipe d'étudiants de l'Institut royal de technologie de Stockholm semble avoir trouvé une solution efficace qui améliorerait la sécurité sur les routes. Ils ont créé un système susceptible d'annoncer l'arrivée d'une ambulance pour laquelle chaque seconde est précieuse.

Cette technologie, connue sous le nom de EVAM System, permet aux ambulances de transmettre un signal radio aux véhicules par le biais d'une autoradio grâce au Radio data system (RDS) qui consiste en la transmission de messages informatifs par des chaînes FM de la radiodiffusion.

Les concepteurs affirment que la durée du signal transmis ainsi que la distance de la transmission vont dépendre de la vitesse du véhicule des secouristes.

Pour les automobiles dotées de systèmes stéréo branchés, la transmission du signal va interrompre la musique ou la radio pour inciter les conducteurs à faire attention et libérer le passage.

À savoir qu'en général les conducteurs n'ont que quelques secondes pour réagir: selon les concepteurs le temps d'avertissement optimal serait d'entre 10 et 15 secondes. Il est évident que sur l'autoroute la durée du signal sera plus longue que, par exemple, en ville.

Les concepteurs estiment aussi que plusieurs types de transmission du signal seront possibles: par un message vocal ou bien par une ligne défilante.

En outre, le système EVAN pourra prévenir les automobilistes des travaux sur la route ainsi que des accidents.

Malgré les avantages de ce système figure un petit bémol: tous les véhicules ne sont pas capables de recevoir un signal RDS.

Cependant selon des statistiques, récoltées lors des recherches, ce nouveau système sera tout de même capable d'avertir au moins les deux tiers des conducteurs.

Le projet d'installation de l'EVAM System sur des routes suédoises a déjà été lancé.

On estime que les ambulances de Stockholm seront les premières à être équipées de ce système. Le test est prévu pour le premier trimestre 2017.

Soulignons que le gouvernement n'a pas encore pris la décision relative à l'installation dans les véhicules de police et des pompiers.

Par ailleurs, il est à noter qu'auparavant des systèmes d'alerte sonore, susceptibles d'avertir les conducteurs, avaient été critiqués pour avoir un effet tout à fait contraire.