Des immenses blocs de glace se détachent en Antarctique

Un engin sans-pilote appartenant au Service britannique d'exploitation de l'Antarctique (British Antarctic Survey) a publié sur Youtube une vidéo d'une gigantesque fissure sur un glacier antarctique.

Certains chercheurs supposent que cette fissure est due à la fracture d'une calotte polaire de l'Antarctique.

Cette rupture d'environ 40 kilomètres de longeur est apparue en octobre non loin de la base antarctique de recherche Halley —6.

