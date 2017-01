JO 2020 de Tokyo des super-toilettes pour le bonheur des touristes!

Les hauts responsables des neuf plus grands fabricants japonais ont annoncé l'homogénéisation du logiciel des toilettes, car les touristes avaient souvent du mal à savourer tous les plaisirs des technologies nouvelles décrits en Japonais lors de leur petite pause dans des espaces publics.

​Les nouvelles normes seront appliquées pour tous les appareils dès le mois d'avril 2017 avant d'être étendues à toute la planète.

© Photo. pixabay Du papier toilette pour smartphones dans un aéroport japonais

Le wi-fi, la climatisation à main ou automatique, le sèche-mains, le bidet frontal ou arrière, le siège réglable automatiquement, tout cela ne posait pas de problèmes aux habitants locaux, contrairement aux touristes. Alors, à présent, le nouveau logiciel semble rend compréhensible tout ce luxe parfois inattendu !

Les chaînes hi-fi (une hi-end, pourquoi pas ?), l'éclairage nocturne réglable, les désodorisants de parfums incorporés ainsi que le bidet à régime ondulant pour la prévention des hémorroïdes sont cités parmi le nouvel équipement de base des toilettes à la japonaise.

Des médailles olympiques confectionnées à partir d'ordures recyclées, des émissions de télévision au format 8K et des haut-parleurs munis de traducteurs synchronisés automatiques constituent quelques unes des inventions technologiques de pointe proposées aux JO de Tokyo en 2020.

Heureusement, pour respecter l'esprit du sport, les compétitions seront jouées hors ligne !

