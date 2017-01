Les astronomes découvrent encore une planète potentiellement habitable

Les scientifiques de l'Université californienne de San Francisco ont analysé les paramètres de l'étoile Wolf 1061. Les résultats de la recherche sont présentés dans l'article soumis à la publication dans la revue Astrophysical Journal et sont également accessibles sur le site arxiv.org. Les astronomes ont découvert que ce système abrite une deuxième planète qui potentiellement habitable.

L'étude de la naine rouge Wolf 1061 a permis aux scientifiques de préciser les limites de la zone des corps célestes habitables dans son système. Ces limites pourraient être plus grandes qu'attendu. Les astronomes savaient déjà qu'une planète, Wolf 1061 c, était potentiellement habitable. Actuellement, ils ont découvert qu'un autre corps céleste, Wolf 1061 d, pourrait être potentiellement habitable.

Les orbites suivies par les deux planètes ont leurs particularités. Dans le même temps, les deux corps célestes bénéficient de l'alternance normale jour/nuit, ce qui contribue à la stabilité de leurs climats. Ainsi, deux planètes du système de l'étoile Wolf 1061 sont considérées comme potentiellement habitables.

