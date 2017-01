Dépression post-natale: les pères eux aussi sont touchés

D'après une étude réalisée par Yaprak Harrison du Southwestern Medical Center (Dallas), un homme sur dix manifeste des symptômes de la dépression post-partum. Le professeur indique que cette condition est généralement due au fait que les nouveaux pères veulent prendre part dans les soins du nouveau-né, mais se sentent souvent mis de côté.

« Les mères ne se rendent parfois pas compte qu'elles excluent le père de ce processus alors qu'il souhaite lui aussi passer du temps avec le nourrisson », explique M. Harrison.

Parmi les symptômes caractéristiques de cette condition il cite l'extrême fatigue et les changements dans les habitudes de sommeil.

Chez les femmes, la dépression post-natale affecte plus d'une mère sur cinq et débute d'habitude durant le premier mois suivant l'accouchement. Mais de nombreuses femmes ne s'en aperçoivent même pas.

En ce qui concerne les pères, les chercheurs soulignent que certains hommes sont plus prédisposés à la dépression post-partum que les autres. Parmi les facteurs qui favorisent son émergence chez un homme figurent les épisodes de dépression connues par le passé ou la privation de sommeil.

