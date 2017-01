En matière de sabotage informatique, il y a bien plus efficace qu’un hacker…

Les animaux sont plus redoutables que les services secrets ou même que les hackers russes pour mettre à mal les infrastructures vitales d'un pays, estime Cris Thomas, chercheur en sécurité informatique.

Le chercheur a lancé le projet Cyber Squirrel qui recense les attaques menées contre les réseaux électriques par des « terroristes » écureuils et leurs acolytes à travers le monde. En effet, les écureuils seraient les principaux responsables des pannes dans les infrastructures. Sur les 1 748 événements recensés par le site et qui ont touché cinq millions de personnes et fait huit morts, 879, soit près de la moitié, sont imputables à des écureuils.

Après les rongeurs arrivent les oiseaux, qui seraient la cause de 434 de ces pannes majeures souvent attribuées à des attaques de cyber-terroristes. Les serpents viennent en troisième position avec 83 cas. Même les grenouilles et les belettes sont très capables de perturber le fonctionnement des réseaux électriques.

En fait, on recense un seul cas avéré d'attaque informatique contre les infrastructures électriques ou nucléaires d'un pays. Elle a été menée conjointement par les États-Unis et Israël contre le complexe nucléaire iranien de Natanz en 2010, à l'aide d'un virus informatique baptisé Stuxnet, dont la création a pris des années, rappelle Cris Thomas. Tout le reste est la conséquence d'activités de rongeurs qui mordillent des câbles ou alors d'incendies accidentels.

L'objectif du chercheur était de mettre l'accent sur le fait qu'il ne faut pas trop vite crier à l'attaque cyber-terroriste.

