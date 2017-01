Les réseaux neuronaux viennent en aide au monde du cinéma

Aujourd'hui, les réseaux neuronaux sont largement utilisés dans le domaine du finissage des images, en particulier, dans les produits commerciaux. Une publication préparée avec la participation de l'actrice et réalisatrice américaine Kristen Stewart et accessible sur le site arxiv.org est consacrée à ce sujet.

Les réseaux neuronaux se sont déjà fait une place dans le monde digital. Par exemple, l'application Prisma pour les smartphones est capable de modifier l'image choisie suivant un style précis.

Le cinéma est un domaine où les réseaux neuronaux peuvent être également largement utilisés. Le mécanisme de finissage de plusieurs scènes du film Come Swim de Kristen Stewart est décrit en détails dans la publication mentionnée.

Le tableau qui a inspiré la réalisatrice pour la création du film sur un homme sous-marin se réveillant a été utilisé pour transmettre le style.

Les auteurs de la publication comptaient tout d'abord utiliser les réseaux neuronaux googlenet ou VGG à 19 niveaux, mais ils sont revenus sur leur décision. Finalement, pour obtenir l'effet désiré, ils ont eu recours à un réseau neuronal VGG à 16 niveaux très précis. De manière générale, le travail a été impressionnant : les auteurs avaient besoin de 40 minutes pour le finissage d'un cadre.

