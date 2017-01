Un campement préhistorique vieux de 2 millions d’années retrouvé en Arménie

Des archéologues sous la houlette de Vladimir Lapchine (Institut d'archéologie de l'académie des sciences de Russie) ont retrouvé lors de fouilles en Arménie un campement préhistorique datant du Paléolithique inférieur, soit entre 3 et 2,5 millions d'années avant notre ère.

Notons que le Paléolithique inférieur constitue la première période de la préhistoire, généralement considérée comme ayant été marquée par l'apparition de l'homme en Afrique.

D'après l'archéologue, le campement retrouvé serait l'un des plus anciens qu'ait jamais connu le monde de la science. La découverte, poursuit-il, est d'autant plus étonnante que les chercheurs ne s'attendaient pas du tout à retrouver quelque chose de pareil en Transcaucasie.

La biométrie pourrait permettre d’identifier les artistes du paléolithique https://t.co/y0T5gDgVaI pic.twitter.com/ujms8wVcMW — Fredzone (@Fredzone) 1 janvier 2017

Les fouilles ne font que commencer et les scientifiques comptent apprendre davantage sur la vie de nos ancêtres dans les mois à venir.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »