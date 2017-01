Mars sur Terre: les scientifiques participeront à une expérience de simulation

Simuler les conditions martiennes sur Terre, voici l'idée essentielle d'une expérience inédite qui sera lancée sur une île volcanique éloignée faisant partie de l'archipel d'Hawaï, signale The Denver Post se référant à AP. Six scientifiques s'apprêtent à y participer, afin de collecter des informations sur le comportement humain qui pourrait aider la NASA qui envisage de longues missions vers Mars.

© AP Photo/ Sian Proctor/University of Hawaii Les scientifiques vont vivre pendant huit mois dans un dôme

Quatre hommes et deux femmes viennent de déménager dans leur nouvelle maison pour les huit prochains mois : un dôme situé sur Mauna Loa, dans l'archipel d'Hawaï, est chargé de simuler les conditions de vie sur la planète rouge. La superficie de leur abri est assez limitée.

Les participants à l'expérience n'auront pas de contacts physiques avec des gens de l'extérieur et travailleront avec un retard de communications de 20 minutes avec leur équipe de soutien, ce qui correspond au temps nécessaire pour qu'un courriel envoyé depuis Mars soit reçu sur Terre.

© AP Photo/ Ross Lockwood/University of Hawaii Les chercheuses Annie Caraccio et Lucie Poulet

Le projet qui est financé par la NASA est chargé d'étudier les difficultés psychologiques associées à la vie en situation d'isolement sur une longue période. La NASA compte lancer des missions sur Mars dans les années 2030.

L'équipe de scientifiques qui va vivre dans le dôme comprend des ingénieurs, un spécialiste informatique, un chercheur et un expert en biologie et médecine. Les participants ont été choisis parmi 700 candidats qui ont passé des tests spéciaux et ont été attentivement interrogés.

