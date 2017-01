Cultiver des organes humains chez les animaux, c'est pour bientôt!

Un groupe de scientifiques japonais a réussi, pour la première fois dans l'histoire, à faire pousser un organe sain à partir de cellules souches pluripotentes induites (CSPi) d'un animal chez un autre.

Selon la chaîne NHK, les collaborateurs de l'Université de Tokyo ont fait pousser un pancréas chez un rat à partir de cellules CSPi d'une souris. Ils ont ensuite montré qu'une fois transplanté chez une souris reproduisant le modèle du diabète de type 1, cet organe fonctionnait normalement, traitant ainsi la maladie.

Bien que cette technologie soit loin d'en être au stade de l'expérimentation chez l'homme, les scientifiques estiment que le succès de cette expérience montre qu'il est possible de cultiver des organes humains chez les animaux. Cependant, cette technologie soulève des difficultés techniques et des questions éthiques.

En 2006, Shinya Yamanaka, médecin de l'université de Kyoto a, pour la première fois dans l'histoire, fait pousser une cellule souche à partie d'une cellule de peau humaine. Ces cellules ont été baptisées cellules souches pluripotentes induites. Les expériences du scientifique ont donné suite à la reproduction de tissus et d'organes blessés à partir de cellules de leur porteur. Pour cette découverte, Shinya Yamanaka s'est fait décerner le prix Nobel.

En 10 ans, les scientifiques ont appris à reproduire des cellules de différents organes. Le risque élevé de cancer demeure le problème principal qui freine l'utilisation de cellules CSPi dans le domaine de la médecine.

