Quand l'armée US emprunte au «cochon des profondeurs» son moyen de défense

Un groupe de scientifiques militaires des forces navales américains a réussi à synthétiser du mucus de myxines, animaux aquatiques anguilliformes dépourvus de colonne vertébrale et aussi appelés « cochons des profondeurs ».

Ce mucus est utilisé par les myxines à des fins défensives. Lorsqu'elles sont attaquées par un autre animal, elles émettent du mucus afin d'engluer la gueule de l'ennemi et s'enfuir.

​

Le mucus de myxines s'est avéré efficace par rapport à la soie d'araignée. C'est pourquoi les militaires ont décidé de l'examiner et de la synthétiser. Le but ultime de ces recherches est d'équiper les forces armées d'une substance qui servirait à renforcer la sécurité des soldats américains.

© Fotolia/ Alexander Raths Des scientifiques japonais ont synthétisé des poils de cellules souches

Ainsi, un mucus gluant se forme lorsque l'eau de mer entre en contact avec deux éléments libéré par la myxine, à savoir des vésicules de mucine, qui enflent et explosent rapidement dans l'eau en formant un épais filet de mucus, et des fils fibreux riches en filaments intermédiaires. Quand cet ensemble filaire gélatineux entre en contact avec l'eau de mer, la colle qui les rejoint disparaît et libère l'énergie élastique des filaments intermédiaires.

Après avoir étudié les avantages de cette substance, les scientifiques Ryan Kincer et Josh Kogot ont réussi à synthétiser ce mucus à l'aide de la bacillaire intestinale.

« Les possibilités d'utilisation de ce mucus sont multiples. Notre but est de créer une substance basée sur ce mucus qui pourrait protéger nos soldats », a déclaré M. Kogot.

Les scientifiques envisagent de poursuivre l'analyse de la substance pour en tirer de nouveaux usages.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».