Des scientifiques élaborent une imprimante 3D pour recréer de la peau humaine

Comme l'annonce la revue Science New Journal, l'équipe des scientifiques de l'Université Carlos III de Madrid, du Centre de recherches dans les domaines de l'énergétique, de l'environnement et des technologies (CIEMAT) et de l'Hôpital universitaire Gregorio Maranon de Madrid a élaboré une imprimante 3D qui utilise les matériaux biologiques.

© REUTERS/ Kacper Pempel Des chercheurs russes élaborent une imprimante 3D pour construire sur la Lune

L'imprimante 3D élaborée par les scientifiques est capable d'imprimer de la peau qui est absolument identique à la peau humaine. Comme l'ont montré les recherches, la peau imprimée est totalement fonctionnelle, elle peut être utilisée dans la médecine et dans les opérations, ainsi que pour tester les produits cosmétiques.

Selon l'un des chercheurs, Juan Francisco del Canizo, l'essentiel était de comprendre comment mélanger et utiliser les matériaux biologiques pour que les cellules puissent fonctionner. La peau imprimée copie la structure de la peau humaine réelle. L'entreprise BioDan Group qui a participé à la réalisation de ce projet envisage de sortir le produit sur le marché.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».