La poussière spatiale au cœur d'une étude franco-russe

Des scientifiques de l'Institut Konstantinov de physique nucléaire de Saint-Pétersbourg ont réalisé, avec leurs collègues français, une étude sur la poussière spatiale découverte dans les glaces bleues de l'Antarctique. Les résultats de l'étude seront envoyés à l'Université fédérale de l'Oural début février, a signalé le service de presse de l'université.

Comme le précisent les scientifiques, la poussière spatiale antarctique sont en fait de minuscules météorites qui sont passées à travers l'atmosphère de la Terre sans subir d'influence thermique. C'est pour cela que l'étude de la « poussière » est importante, les corps étrangers intacts pouvant contenir beaucoup d'informations utiles, voire des signes de vie biologique.

« Une substance étrangère est facilement apercevable dans les glaces bleues, où elle est très bien stockée », a indiqué Viktor Grokhovski, professeur de l'Université fédérale de l'Oural qui avait organisé la première expédition antarctique russe censée étudier les météorites.

« La prochaine étape consistera à préparer une publication scientifique conjointe et toutes les informations seront disponibles pour le public », a ajouté le professeur.

L'expédition de l'Université fédérale de l'Oural en Antarctique ayant pour but d'étudier les météorites a été le premier projet scientifique de ce type lancé par la Fédération de Russie. Les chercheurs de l'Oural ont passé une dizaine de jours sur le continent le plus méridional, du 20 décembre 2015 au 10 janvier 2016 plus précisément.

Ils ont procédé sur place au prélèvement de 300 échantillons dont deux se sont avérés être des météorites. L'équipement pour l'analyse de la poussière antarctique a été fourni par la partie française.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».