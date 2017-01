Des «murs» d'une hauteur de 16 étages découverts sur Mars

© AP Photo/ Ross Lockwood/University of Hawaii Mars sur Terre: les scientifiques participeront à une expérience de simulation

L'Agence aérospatiale américaine (Nasa) a présenté des photos de « murs » naturels gigantesques découverts sur Mars.

La photo a été prise par l'appareil Mars Reconnaissance Obriter avec une caméra hypersensible. Les murs ont été découverts près de la formation de Medusae Fossae. La hauteur de plusieurs murs est comparable à celle d'une maison de 16 étages.

Ces murs ont des analogues sur la Terre. Ils ressemblent à des objets s'élevant à 10 mètres situés dans l'État américain de New Mexico. Ils sont apparus après le remplissage de brèches sous-terraines par de la lave.

Des spécialistes de la Nasa estiment que ces murs sont apparus suite à un processus semblable. L'érosion a effrité le sol martien pendant des années, mais pas la lave.

