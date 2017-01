Des chercheurs créent un embryon cochon-humain

Les chercheurs du Salk Institute for Biological Studies, en Californie, sont arrivés à créer le premier embryon chimérique cochon-humain. Pour l'instant, il ne contient que très peu de cellules humaines, annonce la BBC.

Les chercheurs ont pris un embryon de cochon âgé d'un jour. Ils ont coupé l'information génétique d'une partie de son ADN et ont complété les sections manquantes par l'ADN de cellules souches humaines. Ensuite, l'embryon a été implanté dans une truie. Vingt-huit jours plus tard, les scientifiques ont obtenu un embryon chimérique contenant du matériel génétique cochon et humain.

Injecter des cellules souches humaines dans un embryon de cochon, c'est presque aussi simple qu'un couper-coller. pic.twitter.com/GKVAxOBGfU — Philippe Berry (@ptiberry) 26 января 2017 г.

Pourtant, le nouvel embryon est composé à 99,999 % de cellules de cochon, ce qui signifie que le matériel génétique humain ne fait que 0,001 %.

Malheureusement, le taux de « survie » des embryons n'a pas été très élevé. Ainsi, sur 2 075 embryons, seulement 186 ont atteint le 28e jour de gestation, après quoi, pour des raisons éthiques, les grossesses ont été interrompues.

L'inefficacité de l'expérience est expliquée par les grandes différences entre les deux espèces. Même la gestation se déroule différemment: neuf mois pour les humains et quatre pour les cochons.

Néanmoins, il a été prouvé expérimentalement que les cellules humaines pouvaient fonctionner avec succès en tant que partie du tissu animal. Cette technique pourrait avoir de multiples applications médicales, dont les greffes d'organes.

Comme la gestation des cochons dure quatre mois et qu'un porcelet atteint une masse de 90 kilos en cinq mois environ, il serait possible d'obtenir un organe prêt à être greffé en seulement neuf mois. L'organe résultant aurait une anatomie animale, mais sa composition génétique serait humaine, ce qui diminuerait le risque qu'il soit rejeté par le système immunitaire du patient.

