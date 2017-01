Un robot subit le test «Prouvez que vous n’êtes pas un robot» (Vidéo)

La vidéo de son triomphe a été mise en ligne par Matt Unsworth. Pour subir le test il fallait simplement cocher l'inscription « Je ne suis pas un robot ».

La technologie en question est fondée sur l'estimation de la conduite de l'usager sur la Toile, les données concernant le temps passé sur un site comprises.

Si le système soupçonne que l'utilisateur est un bot, il proposera d'accomplir une tâche facile, notamment de trouver un objet sur un tableau ou de résoudre un CAPTCHA standard. Mais sur la vidéo, le robot marque seulement des coches sans accomplir les autres tâches.

