Les sismologues prédisent un séisme dévastateur à Istanbul avant 2030

Dans une interview à la chaîne de télévision Habertürk TV, le ministre turc de l'Environnement et de la Planification urbaine Mehmet Ozhaseki a souligné la menace sérieuse d'un puissant tremblement de terre à Istanbul au cours des dix prochaines années.

« 42 % du territoire turc se trouve dans une zone sismique. Cependant, Istanbul est la plus menacée. Sous la ville, il y a quatre fractures de la croûte terrestre, dont chacune, selon des recherches sismologiques récentes, peut causer des tremblements de terre à tout moment », a raconté M. Ozhaseki.

Selon les estimations des sismologues, avant 2030, Istanbul pourrait subir un séisme d'une magnitude de 7 à 7,5 points.

Le ministre a également souligné qu'il était indispensable que les autorités commencent à travailler sur le renforcement des fondations d'environ sept millions de bâtiments. Il a indiqué que la plupart des bâtiments d'après 1999 ont été construits en conformité avec les nouveaux règlements de construction.

« Cependant, il y a environ 15 millions de bâtiments qui ont été construits avant 1999. Au moins la moitié d'entre eux, en particulier ceux qui sont très hauts, sont particulièrement vulnérables en termes de menace sismologique », a énoncé le ministre.

Dans le même temps, il a fait savoir que son ministère était prêt à tout faire pour attirer l'attention des autorités sur cette question.

« Nous sommes prêts à apporter un soutien supplémentaire et à stimuler les autorités de la ville qui présenteront leurs projets dans ce domaine », a déclaré M. Ozhaseki.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».